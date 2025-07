Skispringen: Keine Raw-Air-Tour im Olympia-Winter

Die Raw-Air-Tour der Skispringer fällt im kommenden Olympia-Winter aus. Die Serie hatte im März 2017 als norwegisches Gegenstück zur Vierschanzentournee ihre Premiere gefeiert, seither aber mit Problemen zu kämpfen. "2026 wird es keine Raw-Air-Tour geben. Wir wollen uns auf eine kleinere Anzahl von Wettbewerben konzentrieren und das Interesse und den Wert dieser Veranstaltungen steigern", sagte FIS-Renndirektor Sandro Pertile dem Portal skijumping.pl.

In Oslo und Vikersund finden im März somit normale Weltcup-Wochenenden statt. Ob die Serie im Winter 2026/27 zurückkehrt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Raw-Air-Tour hatte 2017 mit Wettkämpfen in Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund ihre Premiere gefeiert. Doch es folgten immer wieder Schwierigkeiten: Corona sorgte 2020 für einen Abbruch und 2021 für eine Absage, 2022 wurde die Serie wegen der Skiflug-WM in Vikersund auf vier Wettkampftage an zwei Stationen verkürzt. 2023 wurde Trondheim wegen Umbauarbeiten gestrichen, 2024 musste Lillehammer aus organisatorischen Gründen passen. 2025 beim Gesamtsieg von Andreas Wellinger fehlten Lillehammer und Trondheim.