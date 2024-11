Skispringen: Olympiasieger Huber mit Knieschmerzen abgereist

Team-Olympiasieger Daniel Huber verpasst wegen Knieproblemen den Saisonstart der Skispringer in Lillehammer. Der Österreicher, der im März das Saisonfinale in Planica gewonnen hatte, klagte nach dem Training am Mittwoch über Schmerzen im rechten Knie. Der 31-Jährige reiste zur weiteren Abklärung zurück in die Heimat.