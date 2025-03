Skispringen: Polen trennen sich von Trainer Thurnbichler

Polens Skispringer und Cheftrainer Thomas Thurnbichler gehen nach der Saison getrennte Wege. Am Rande des Saisonfinals in Planica gab der polnische Verbandspräsident Adam Malysz bekannt, die Zusammenarbeit mit dem Österreicher zu beenden. Nachfolger Thrunbichlers wird der bisherige Assistent Maciej Maciusiak, der am Freitag seinen 43. Geburtstag feierte.