Skispringen: Reisch feiert in Lake Placid Podest-Premiere

Skispringerin Agnes Reisch hat beim Weltcup in Lake Placid ihre Podestpremiere gefeiert. Die 25 Jahre alte Allgäuerin musste sich am Samstag nach einer ganz starken Vorstellung nur der slowenischen Weltcup-Spitzenreiterin Nika Prevc geschlagen geben und setzte mit Platz zwei im US-Bundesstaat New York ihren bemerkenswerten Höhenflug fort.

Reisch, die in der laufenden Saison schon zweimal auf Platz vier und dreimal auf Platz fünf geflogen war, fehlten nach Sprüngen auf 122,0 und 126,0 m (261,2 Punkte) umgerechnet rund sechs Meter auf Prevc (272,2/126,0+126,0). Bislang haben in der Geschichte des Weltcups nur drei deutsche Springerinnen gewonnen. Weltmeisterin Katharina Schmid kommt auf 19 Erfolge, Juliane Seyfarth (4) und Sotschi-Olympiasiegerin Carina Voigt (2) siegten ebenfalls mehrmals.

Zweieinhalb Wochen vor Beginn der WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) glänzte auch Selina Freitag und sprang als Dritte (254,7) mit auf das Podest. Die Team-Weltmeisterin aus Aue hatte am Freitag im ersten ebenfalls von Prevc gewonnenen Springen vor Reisch (5.) Platz vier belegt. Reisch hatte da schon ihre Topform angedeutet und den Schanzenrekord auf 130,5 m verbessert.

Weiterhin nicht an die starken Leistungen der ersten Saisonwochen kann Schmid anknüpfen. Nach Platz elf am Freitag zeigte sich die viermalige Saisonsiegerin als Siebte zwar verbessert, verpasste aber zum sechsten Mal in Folge das Podest. Im Gesamtweltcup liegt die Oberstdorferin als weiterhin Zweite bereits 201 Punkte hinter Prevc, die bei sieben Saisonsiegen steht.