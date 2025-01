Skispringen: Reisch und Freitag gewinnen im "Super Team"

Die deutschen Skispringerinnen haben den einzigen "Super Team"-Wettbewerb der Saison gewonnen. Auf der Normalschanze am Berg Zao im japanischen Yamagata setzten sich Agnes Reisch (Isny) und Selina Freitag (Aue) nach sechs Durchgängen mit 647,4 Punkten knapp vor Norwegen (643,2) und Österreich (643,1) durch.

Mit einem starken letzten Sprung auf 99,5 m sicherte Reisch dem DSV-Duo die entscheidende Führung. Die Norwegerin Eirin Maria Kvandal (102,5) sprang als einzige am Samstag mit sogar weniger Anlauf weiter, stürzte dabei aber - das kostete Team Norge den Sieg. Die beiden Deutschen erzielten in keinem Durchgang die beste Punktzahl, zeigten aber auch keinen schwächeren Sprung.

Seiner Topspringerin Katharina Schmid hatte Bundestrainer Heinz Kuttin eine Pause verordnet. Die Weltmeisterin hat mit großen Problemen im Anlauf zu kämpfen und war am Freitag im ersten Einzel nur 16. geworden. Am Sonntag (8.00 Uhr) hat Schmid im abschließenden Einzel eine zweite Chance.

Beim "Super Team" treten drei Springerin pro Nation in drei Durchgängen an. Bei den Olympischen Spielen 2026 ersetzt der Modus bei den Männern den gewohnten Mannschaftswettbewerb mit vier Springern. Die Frauen springen dort nur im Einzel sowie als Teil des Mixed-Teams. Bei der WM in Trondheim (ab 26. Februar) ist das "Super Team" nicht im Programm.