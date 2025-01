Skispringen: Schmid als Zweite in Villach weiter in Gelb

Skispringerin Katharina Schmid ist im neunten Wettkampf der Saison zum siebten Mal auf das Podest geflogen. Die Weltmeisterin musste sich auf der Normalschanze in Villach als Zweite einzig der Österreicherin Eva Pinkelnig geschlagen geben. Schmid baute mit jetzt 735 Punkten auch ihre Führung im Gesamtweltcup auf die Slowenin Nika Prevc (669) aus, die Dritte wurde.

Schmid lag einen Tag nach ihrem vierten Saisonsieg nach einem ersten Sprung auf 91,5 m nur auf dem siebten Rang, ehe sie bei schwierigen Windverhältnissen durch einen Flug auf 90,0 m noch Boden gut machte. Selina Freitag rundete als Fünfte das erneut starke deutsche Ergebnis ab und folgt im Gesamtweltcup mit 393 Zählern auf Rang drei.

Während die Männer in Bischofshofen bei der Vierschanzentournee sprangen, starteten die Frauen nach ihren Stationen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf 100 Kilometer Luftlinie entfernt auf der zweitkleinsten Schanze im Weltcup. Ob es in der kommenden Saison endlich die erste Tournee für Frauen geben wird, ist weiter offen.

In den Punkten landeten am Montag auch Agnes Reich (13.), Juliane Seyfarth (22.) und Anna Hollandt (28.). Auf Schmid und Co. wartet nun eine vergleichsweise lange Pause, weiter geht es am 18. Januar im japanischen Sapporo.