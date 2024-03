Skispringen: Schmid enttäuscht in Trondheim - Freitag Siebte

Anzeige

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat auf der zweiten Station der Raw-Air-Tournee nicht an ihre starken Leistungen beim Auftakt in Oslo anknüpfen können. Die 27 Jahre Oberstdorferin kam am Dienstag in Trondheim beim Sieg der Norwegerin Eirin Marie Kvandal nicht über Platz 16 hinaus. Für einen deutschen Lichtblick sorgte immerhin Team-Weltmeisterin Selina Freitag, die als Siebte ihr bestes Saisonergebnis erzielte.

Auf der neuen Granasen-Normalschanze, auf der sie im kommenden Jahr ihren WM-Titel von Planica verteidigen muss, flog Schmid auf 87,0 und 93,0 m (222,0 Punkte) und lag auch deutlich hinter Freitag (244,2/93,0+97,0 m) zurück. Zum Podest fehlten aber auch Freitag umgerechnet rund fünf Meter. Schmid hatte in Oslo mit den Plätzen zwei und sechs überzeugt.

Kvandal, die mit ihrem dritten Weltcup-Sieg die Raw-Air-Führung ausbaute und 35.000 Euro Siegprämie im Blick hat, setzte sich in einer ganz engen Entscheidung mit 256,0 Punkten (96,0+98,5 m) vor Eva Pinkelnig (Österreich/255,4) und Nika Kriznar (Slowenien/255,2) durch.

Für die Frauen geht die Raw-Air-Tournee am Mittwoch (18.00 Uhr) mit dem Springen auf der Großschanze von Trondheim weiter. Dann entscheidet sich auch, welche 15 Springerinnen am Wochenende beim Fliegen in Vikersund antreten dürfen.