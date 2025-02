Skispringen: Schmid erneut nicht in Top 10 - Reisch mit Rekord

Katharina Schmid hat bei der Weltcup-Premiere der Skispringerinnen in Lake Placid erneut klar das Podest verfehlt. Die Weltmeisterin musste sich in den USA mit Rang elf begnügen und verlor auch im Kampf um den Gesamtweltcup weiter Boden auf die Slowenin Nika Prevc, die am Freitag ihren nächsten Sieg feierte.

Stark präsentierten sich Selina Freitag und Agnes Reisch, auch sie verpassten auf den Plätzen vier und fünf aber das Podest. Reisch sorgte mit ihrem zweiten Sprung auf 130,5 m für einen Schanzenrekord, der erste hatte bei 123,5 m gelegen.

Schmid flog bei schwierigen Windverhältnissen zunächst nur auf 110,5 m, später legte sie 124,5 m nach. Die 28-Jährige verpasste zum vierten Mal in Folge die Top 10. Nach ihrem starken Saisonstart ist sie gut drei Wochen vor der WM weiterhin auf der Suche nach ihrer Form. Juliane Seyfarth, vierte deutsche Starterin, belegte am Freitag den 18. Platz.

Schmids Rückstand auf Prevc wächst zusehends, die Deutsche liegt bereits 137 Punkte hinter der 19-Jährigen. Für Prevc war es bereits der 13. Weltcupsieg ihrer Karriere, sie hat nun als erste Springerin Erfolge in Europa, Asien und den USA vorzuweisen.

Das Springen in Lake Placid war eigentlich schon für den frühen Freitag geplant gewesen, wurde wegen starker Winde aber um mehrere Stunden verschoben. Nach 90 Minuten waren nur 14 Springerinnen vom Balken gegangen, darunter Pola Beltowska. Die Polin übertraf dabei mit 131,0 m den Schanzenrekord für Frauen gleich um drei Meter. Wegen des Abbruchs wurde diese Weite allerdings nicht als offizieller Rekord gewertet.

Der Olympia-Ort von 1932 und 1980 war vor zwei Jahren nach 32 Jahren Abstinenz in den Weltcupkalender der Männer zurückgekehrt, nun sind auch die Frauen erstmals im US-Bundesstaat New York am Start. Für Samstag (20.30 Uhr MEZ) ist ein weiterer Einzelwettbewerb vorgesehen, unmittelbar danach folgt ein Mixed (23.00/jeweils ARD und Eurosport).