Skispringen: Schmid im WM-Training auf Formsuche

Titelverteidigerin Katharina Schmid weit weg, Hoffnungsträgerin Selina Freitag in Schlagdistanz: Die deutschen Medaillenkandidatinnen haben im ersten WM-Training Licht und Schatten gezeigt. Vor allem Skisprung-Rekordweltmeisterin Schmid flog in Trondheim weit hinterher.

"Es war noch nicht ganz so gut, ich habe nicht das Richtige gefunden, fühle mich noch nicht optimal in der Anfahrt", sagte Schmid, die in den drei Durchgängen die Plätze 16, 22 und 25 belegte. Dabei lag sie jeweils mehr als zehn Meter hinter den Besten zurück. Schmid hatte bei der WM in Planica vor zwei Jahren dreimal Gold und einmal Bronze gewonnen.

Selina Freitag, die im Weltcup zuletzt viermal in Folge Zweite geworden war, belegte als beste Deutsche die Ränge 9, 4 und 3. Die Norwegerin Eirin Maria Kvandal gewann die ersten beiden Durchgänge, die Japanerin Sara Takanashi den dritten.

Am Donnerstag steht in Trondheim zunächst die Qualifikation (20.30 Uhr) an, die Entscheidung von der Normalschanze findet am Freitag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) statt.