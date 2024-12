Skispringen: Schmid in Engelberg Zweite hinter Prevc

Fünfter Wettkampf, fünftes Podest: Die siebenmalige Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat ihre Treppchen-Serie auch in Engelberg fortgesetzt. Beim Sieg der Slowenin Nika Prevc landete die Oberstdorferin in der Schweiz auf Rang zwei, Dritte wurde Thea Minyan Björseth aus Norwegen.

"Ich freue mich riesig, dass es so läuft. Es fühlt sich einfach gut an, ich bin gerade in einem Flow", sagte Schmid, die vor einen Jahr in Engelberg nur die Plätze 13 und 24 belegt hatte: "Letztes Jahr war meine Form nicht so gut, da habe ich mich hier wirklich schwer getan. Jetzt bin ich mit einem guten Gefühl hierhin gefahren. Es war vom ersten Sprung an besser."

Nach zuvor drei Siegen in Folge fehlten Schmid nach Sprüngen auf 135,0 und 123,5 m umgerechnet sechs Meter auf Prevc, die schon nach dem ersten Durchgang geführt hatte. Im Gesamtweltcup liegt die Deutsche mit 460 Punkten aber weiter klar vor der Schwester des ehemaligen Vierschanzentournee-Gewinners Peter Prevc, die 329 Zähler aufweist.

Die zuletzt in China gestürzte Selina Freitag (Aue) folgte auf dem achten Rang. Ebenfalls in den Punkten landeten Agnes Reich (Isny/13.) und Juliane Seyfarth (Ruhla/17.).

Am Sonntag steht in Engelberg ein weiterer Wettkampf an, ehe es nach Weihnachten mit Wettbewerben in Garmisch-Partenkirchen (31. Dezember) und Oberstdorf (1. Januar) weitergeht. Eine Vierschanzentournee gibt es für die Frauen auch in diesem Winter nicht.