Skispringen: Schmid und Schmid zurück im Weltcupteam

Skispringer Constantin Schmid steht erstmals in dieser Saison im deutschen Weltcupteam. Der Team-Olympiadritte aus Oberaudorf hatte zuletzt im zweitklassigen Continental Cup mit starken Leistungen den Quotenplatz für das deutsche Team ersprungen, diesen wird er bei der anstehenden Polen-Tour auch einnehmen.

Bei den Frauen kehrt derweil Katharina Schmid nach ihrer Wettkampfpause zurück, die zuletzt formschwache Weltmeisterin fährt mit nach Sapporo (13./14. Januar) und Zao (19.-21. Januar). "Zuletzt habe ich noch einmal daheim in Oberstdorf trainiert - das war ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist schön, wieder mit dem Team unterwegs zu sein", sagte Schmid.

Constantin Schmid (24) hatte beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen als Teil der nationalen Gruppe auf Rang 17. überzeugt. Nur sechs Tage später landete er an gleicher Stelle im Continental Cup auf den Rängen eins und drei, anders als bei der Vierschanzentournee gehören daher ab sofort wieder sechs statt fünf DSV-Adler zum Weltcupteam. Nicht mehr dabei ist der deutsche Meister Martin Hamann (Aue).

Angeführt wird die Mannschaft vom Tournee-Zweiten Andreas Wellinger (Ruhpolding). Bei den zwei Springen in Wisla am Samstag und Sonntag, einem in Szczyrk am folgenden Mittwoch und den zwei Wettbewerben in Zakopane (20./21. Januar) gehen zudem Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Pius Paschke (Kiefersfelden) und Philipp Raimund (Oberstdorf) an den Start.