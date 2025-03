Skispringen: Wellinger und Co. im ersten Training schwach

Die deutschen Skisprung-Männer haben die Medaillenjagd auf der Großschanze mit einem ganz schwachen Training eröffnet. Bester DSV-Adler in den drei Durchgängen am Dienstag war jeweils Andreas Wellinger auf den Rängen 17, 22 und 12. Der Bayer hatte am Sonntag überraschend WM-Silber von der Normalschanze gewonnen.

Karl Geiger, auf dem kleinen Bakken starker Vierter, enttäuschte auf den Rängen 47, 31 und 30. Nicht viel besser lief es für Pius Paschke (24./34./29.), Philipp Raimund (29./27./14.) und Stephan Leyhe (32./24./27.). Der Österreicher Jan Hörl gewann die ersten beiden Durchgänge und verzichtete auf den dritten, den Anze Lanisek (Slowenien) für sich entschied.

Auf der großen Schanze in Trondheim stehen für Wellinger und Co. noch die Entscheidungen im Mixed (Mittwoch), Team (Donnerstag) und Einzel (Samstag) an.