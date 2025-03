Skisprung-Team geht im Mixed leer aus – WM-Gold an Norwegen

Deutschlands Skisprung-Team hat die erhoffte Mixed-Medaille bei der WM in Trondheim knapp verpasst. Die WM-Zweiten Andreas Wellinger und Selina Freitag sowie Katharina Schmid und Philipp Raimund kamen auf der Großschanze mit 899,0 Punkten nur auf Rang vier. Gold ging an Norwegen (1020,4) vor Olympiasieger Slowenien (959,3) und Österreich (906,8).

Ein starker letzter Sprung von Wellinger auf 139,0 m ließ das DSV-Quartett noch einmal hoffen, doch am Ende fehlten gut vier Meter zum Podest. Titelverteidiger Deutschland hatte zuvor in allen sechs Mixed-Wettkämpfen der WM-Geschichte immer eine Medaille geholt, zuletzt sogar fünfmal in Folge Gold.

Im vierten Skisprung-Wettbewerb von Trondheim stand erstmals kein Deutscher auf dem Podest. Wellinger und Freitag hatten zuvor Einzel-Silber geholt, das Frauen-Team zudem Bronze.

Für die deutschen Männer um Wellinger geht es schon am Donnerstag (16.20 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem Teamwettkampf weiter, eine Medaille ist dort zumindest möglich. Zum Abschluss der WM folgen am Freitag (Frauen) und Samstag (Männer) die Einzel-Entscheidungen auf der Großschanze.