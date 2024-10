Skistar Shiffrin will 100. Weltcupsieg

US-Skistar Mikaela Shiffrin macht sich eigentlich nichts aus Bestmarken, doch die Aussicht auf die Schallmauer von 100 Siegen im alpinen Weltcup lockt sie doch. "Ich denke nicht an Rekorde und spreche eigentlich auch nicht über sie", sagte die zweimalige Olympiasiegerin vor dem Saisonauftakt am Samstag in Sölden. Sie fühle auch keinen Druck, fügte die 29-Jährige an, "ich will immer gewinnen, so gehe ich es an und gebe mein Bestes".

Seit ihrem Weltcup-Debüt im März 2011 hat Mikaela Shiffrin in sechs verschiedenen Wettbewerben insgesamt 97 Weltcuprennen gewonnen. Dabei sind ihre 60 Erfolge im Slalom ebenso eine Bestmarke wie ihre 17 Saisonsiege 2018/19. Neben ihren beiden Olympia-Triumphen 2014 in Sotschi (Slalom) und 2018 in Pyeongchang (Riesenslalom) feierte sie sieben WM-Erfolge und gewann fünfmal den Gesamt-Weltcup.

"Ich will Rennen gewinnen, das war immer mein Ziel. Das wird mir hoffentlich weiter gelingen, ich will dabei Spaß haben", sagte Shiffrin, die sich in der kommenden Saison vor allem auf Slalom und Riesenslalom konzentrieren will. Sie bestätigte, dass sie wie angekündigt keine Abfahrten bestreiten werde.

Das bedeute aber nicht, dass sie auch in Zukunft auf die schnellste Speed-Disziplin verzichten werde. "Das gilt erstmal nur für jetzt. Ich will mich auf die anderen Dinge fokussieren und schauen, wie es läuft", sagte Shiffrin, deren Lebensgefährte Aleksander Aamodt Kilde am Mittwoch mitgeteilt hatte, dass er als Folge seines Sturzes von Wengen im Januar in der neuen Saison aussetzen muss.