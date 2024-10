Skitalent Lorenzi nach Sturz gestorben

Die italienische Skirennläuferin Matilde Lorenzi ist nach einem schweren Trainingssturz im Alter von nur 19 Jahren gestorben. Lorenzi, die bislang im Europacup an den Start gegangen war, war am Montag im Training am Schnalstaler Gletscher in Südtirol auf die harte Piste geprallt. Einen Tag später erlag sie ihren schweren Verletzungen.