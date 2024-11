Slalom-Auftakt in Levi: Dürr klar auf Podestkurs

Skirennläuferin Lena Dürr hat beim ersten Slalom-Weltcup der Saison beste Chancen auf eine Podestplatzierung. Die 33-Jährige liegt im finnischen Levi nach einem starken ersten Durchgang auf dem zweiten Rang, ihr Rückstand auf die führende Weltcup-Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin beträgt jedoch bereits 0,60 Sekunden. Der zweite Lauf beginnt um 13.00 Uhr deutscher Zeit (BR und Eurosport).

"Es hat riesig Spaß gemacht, aber ich war dann doch überrascht als es grün aufgeleuchtet hat", sagte Dürr im BR: "Es gibt sicher noch irgendwo etwas rauszuholen, deswegen freue ich mich auf den zweiten Durchgang". Erste Verfolgerin von Dürr ist die Kroatin Zrinka Ljutic mit 0,13 Sekunden Rückstand, Katharina Liensberger (Österreich) liegt mit einem weiteren Zehntel Rückstand auf die Deutsche auf dem vierten Platz.

In Levi war Dürr in den vergangenen sechs Rennen nie schlechter als Vierte, viermal landete sie auf der Strecke 170 km nördlich des Polarkreises bislang auf dem Podest. Neben dem Frauen-Wettbewerb steht in Levi am Sonntag (10.00/13.00 Uhr, BR und Eurosport) noch der erste Weltcup-Slalom der Männer auf dem Programm, unter anderem mit Kitzbühelsieger Linus Straßer.