Slalom: Dürr und Straßer führen deutsche Aufgebote an

Anzeige

Angeführt von der WM-Dritten Lena Dürr gehen die deutschen Skiläuferinnen in den Weltcup der Alpinen im französischen Courchevel. Die 32 Jahre alte Slalom-Spezialistin kann im Nachtrennen am Donnerstag (17.45 Uhr) an ihre guten Ergebnisse aus den ersten Weltcups in Levi/Finnland und Killington/Vermont anknüpfen.

In zwei von drei Rennen schaffte es Dürr bislang aufs Treppchen, zudem wurde sie einmal Vierte. "Ich freue mich auf das Rennen in Courchevel, speziell auch, weil es ein Nachtslalom ist", sagte die Münchnerin, die bei der WM in Courchevel und Meribel im vergangenen Februar Bronze gewonnen hatte: "Mir macht das riesig Spaß, weil es immer eine ganz besondere Atmosphäre ist, unter Flutlicht zu fahren."

Am Freitag (17.45 Uhr) tragen zudem die Slalom-Männer ihren zweiten Weltcup aus. Im italienischen Madonna die Campiglio werden die Augen vor allem auf Linus Straßer (31) gerichtet sein. Im bislang einzigen Slalom des Winters war der zweimalige Weltcup-Sieger im November in Gurgl/Österreich auf den neunten Platz gefahren.