Slalom in Adelboden: Straßer Vierter beim Sieg von Feller

Anzeige

Skirennläufer Linus Straßer hat beim Weltcup-Slalom im Schweizer Adelboden nur knapp seine erste Podestplatzierung in diesem Winter verpasst. Beim Sieg des Österreichers Manuel Feller vor dem Norweger Atle Lie McGrath (+0,02 Sekunden) belegte er Rang vier, nur 0,07 Sekunden trennten den Münchner vom drittplatzierten Österreicher Dominik Raschner (+0,23). In den vergangenen drei Jahren hatte Straßer in Adelboden jeweils auf dem Podest gestanden.

"Es tut schon ein bisschen weh, ist schon eine Enttäuschung. Ich wollte aufs Podium", sagte Straßer, der bei nur 0,30 Sekunden Rückstand auf Feller sogar Chancen auf den Sieg gehabt hätte, in der ARD. "Ich hätte besser und schneller Ski fahren können", ergänzte er selbstkritisch. Der WM-Fünfte Sebastian Holzmann belegte bei leichtem Schneefall und Nebel einen guten 13. Platz.