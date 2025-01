Slalom in Adelboden: Straßer Zweiter nach Durchgang eins

Skirennläufer Linus Straßer hat beim Slalom in Adelboden gute Chancen auf seinen ersten Podestplatz der Saison. Der 32 Jahre alte Münchner liegt nach dem ersten Durchgang in der Schweiz auf Platz zwei und geht mit 25 Hundertstel Rückstand auf den führenden Österreicher Manuel Feller in die Entscheidung ab 13.30 Uhr (ZDF und Eurosport),

Dritter ist Olympiasieger Clement Noel (Frankreich/+0,38 Sekunden). Der Schweizer Loic Meillard, der den Slalom-Weltcup anführt, schied aus.

Straßer, der von 2021 und 2023 dreimal in Folge beim Adelboden-Slalom auf das Podest gefahren war, hatte nach bislang enttäuschendem Saisonverlauf zuletzt schon mit Platz sechs in Madonna di Campiglio aufsteigende Form gezeigt.

Ursprünglich war für Samstag in Adelboden ein Riesenslalom angesetzt gewesen, angesichts angekündigter heftiger Schneefälle im Berner Oberland wurde das Programm aber getauscht. Nun machte Slalom den Auftakt, am Sonntag geht es dann in den Riesentorlauf.