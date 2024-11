Slalom in Gurgl: Dürr kämpft ums Podest

Skirennläuferin Lena Dürr fährt beim Weltcup-Slalom im österreichischen Gurgl erneut um die Podestplätze. Die 33-Jährige liegt nach dem ersten Durchgang mit einem Rückstand von 0,18 Sekunden auf die drittplatzierte Katharina Liensberger (Österreich) auf dem sechsten Rang. Beim Slalom-Auftakt am vergangenen Wochenende in Levi/Finnland hatte Dürr den dritten Platz belegt.

"Es war schwierig, aber es hat trotzdem Spaß gemacht", sagte die gebürtige Münchnerin in der ARD: "Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen was nachlegen." Dominatorin Mikaela Shiffrin jagt bei der Frauen-Premiere in Gurgl derweil ihren 99. Weltcup-Sieg. Die US-Amerikanerin führt das Feld vor dem Finale ab 13.30 Uhr (ARD und Eurosport) mit 0,13 Sekunden vor Wendy Holdener aus der Schweiz an. Emma Aicher (Mahlstetten) schied aus.