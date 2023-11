Slalom in Gurgl: Straßer bei Premiere Neunter

Anzeige

Skirennläufer Linus Straßer hat beim ersten Männer-Weltcup der neuen Saison den erhofften Podiumsplatz klar verpasst, aber ein Top-10-Ergebnis geholt. Bei der Premiere in Gurgl/Österreich belegte der Münchner im Slalom den neunten Platz, sein Rückstand zur Spitze betrug 1,56 Sekunden. Sebastian Holzmann (Oberstdorf/+2,05) wurde 15. Den ersten Sieg des Skiwinters holte bei einem österreichischen Dreifacherfolg Manuel Feller vor Marco Schwarz (+0,23) und Michael Matt (+1,05).

Der WM-Neunte Straßer leistete sich im ersten Durchgang kurz nach dem Start einen schweren Patzer, der ihn viel Zeit kostete, dadurch reichte es nur zu Rang 14. Im zweiten Lauf gelang es dem 31-Jährigen, sich unter die besten zehn nach vorn zu arbeiten. Holzmann, WM-Fünfter, behauptete seine Positionen aus Lauf eins.

Fabian Himmelsbach (Sonthofen), Anton Tremmel (Rottach-Egern) und Weltcup-Debütant Linus Witte (Bad Aibling) kamen im ersten Lauf allesamt nicht ins Ziel. Nach dem Abbruch des Riesenslaloms in Sölden Ende Oktober wegen starken Windes waren am vergangenen Wochenende beide Abfahrten in Zermatt/Cervinia abgesagt worden. Es gab zu viel Wind und zu viel Schnee. Dadurch war der Slalom in Gurgl das erste Rennen des Weltcup-Winters für die Männer.