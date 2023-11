Slalom in Levi: Dürr mit Siegchance

Anzeige

Lena Dürr hat gleich im ersten Rennen der Saison die Chance auf ihren zweiten Weltcup-Sieg im Slalom. Die WM-Dritte aus Germering fuhr im finnischen Levi einen ganz starken ersten Durchgang und geht als Zweite mit nur 18 Hundertsteln Rückstand auf die führende Slowakin Petra Vlhova ins Finale ab 13.00 Uhr (BR und Eurosport).

"Es ist immer gut, wenn der erste Lauf so funktioniert. Es hat richtig Spaß gemacht, oben ist noch etwas drin", sagte Dürr im BR: "Es kann sich noch viel drehen."

Peking-Olympiasiegerin Vlhova hat 42 Hundertstel Vorsprung auf die drittplatzierte Weltcup-Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin, das Top-Trio setzte sich deutlich ab. Katharina Liensberger aus Österreich liegt als Vierte bereits 1,02 Sekunden zurück.

Emma Aicher (Mahlstetten) erreichte als 18. mit 2,09 Sekunden Rückstand den zweiten Durchgang. Andrea Filser vom SV Wildsteig (52.) und Elina Lipp (59.) verpassten das Finale der besten 30, Jessica Hilzinger (beide Oberstdorf) schied aus.

Die 32 Jahre alte Dürr hatte im Januar in Spindleruv Mlyn (Spindlermühle) in Tschechien ihren bislang einzigen Weltcupsieg im Slalom gefeiert. Genau zehn Jahre zuvor war ihr in Moskau ein Sieg im City-Event gelungen.