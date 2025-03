Snowboard: Deutscher Doppelsieg beim Weltcup-"Heimspiel"

Die deutschen Snowboarder haben bei ihrem "Heimspiel" in Winterberg die Weltcup-Saison mit einem Doppelsieg beendet. Im abschließenden Mixed-Team-Wettbewerb gewann Deutschland 1 mit Ramona Hofmeister und Elias Huber vor Deutschland 2 mit Cheyenne Loch und Stefan Baumeister. "Wunderbar", sagte Hofmeister, die am Vortag im finalen Parallel-Slalom des Winters Platz zwei belegt hatte, über ihren siebten Saisonsieg.

"So einen Doppelsieg zu feiern ist natürlich absolut genial. Wir alle gehen jetzt mit einem guten Gefühl in die WM", ergänzte Hofmeister. Gefeiert werden aber soll "erst nach der WM", versicherte Hofmeisters Partner Huber, der Mitte Februar im kanadischen Val St. Come den ersten Sieg seiner Karriere eingefahren hatte.

Die Weltmeisterschaften im Schweizer St. Moritz beginnen für die Alpin-Snowboarder am kommenden Donnerstag mit dem Parallel-Riesenslalom. Es folgen der Parallel-Slalom (Samstag) und der Mixed-Team-Wettbewerb (Sonntag).

Im letzten Weltcup-Einzelrennen hatte Hofmeister den Sieg im Finale gegen Sabine Payer aus Österreich nur um 0,05 Sekunden verpasst, danach aber versichert: "Da ist kein Funke Enttäuschung dabei." Nach dem schwierigen Start in die Saison habe sie es sich "nicht träumen lassen", unter anderem im Gesamtweltcup noch Rang drei zu belegen. "Das gibt mir einen riesigen Motivationsschub für die Weltmeisterschaft!", sagte sie.

Michael Hölz, Präsident von Snowboard Germany, lobte darüber hinaus die Organisatoren in Winterberg, die trotz schwieriger äußerer Bedingungen erneut eine rennfertige Piste hatten präparieren können. "Winterberg ist mit seiner Infrastruktur und seinen vielen Helferinnen und Helfern einfach ein toller Ort für ein solches Event."