Snowboard: Hofmeister gewinnt erneut

Snowboard-Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister kommt in diesem Winter immer besser in Fahrt. Vier Tage nach ihrem ersten Saisonsieg gewann die 28-Jährige aus Bischofswiesen auch den Parallel-Riesenslalom im bulgarischen Bansko. Für Hofmeister, die in der vergangenen Saison alle drei Kristallkugeln gewonnen hatte, war es die dritte Podestplatzierung im dritten Rennen nacheinander.

"Ich liebe es hier, das war eine perfekte Woche für mich", sagte Hofmeister, die im neuen Jahr endgültig ihre Form gefunden zu haben scheint. Bis zu ihrem Sieg beim Weltcup-Rennen in dieser Woche in Bad Gastein/Österreich war ein fünfter Platz in Mylin/China ihr bestes Ergebnis gewesen. In Bulgarien dominierte Hofmeister nun erneut, gewann nach ihrem Sieg in der Qualifikation alle Duelle souverän und setzte sich im Finale gegen die japanische Weltmeisterin Miki Tsubaki durch.

Neben Hofmeister, die unter der Woche auch einen zweiten Platz im Team-Wettbewerb geholt hatte, hatten in Bansko auch Cheyenne Loch und Melanie Hochreiter die Qualifikation geschafft. Beide schieden jedoch im Achtelfinale aus. Bei den Männern kam Elias Huber als bester Deutscher ebenfalls nicht über die Runde der besten 16 hinaus. Den Sieg sicherte sich der Österreicher Andreas Prommegger.