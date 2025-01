Snowboard: Hofmeister mit Sieg-Hattrick

Ramona Hofmeister ist nach einem missratenen Saisonstart die Frau der Stunde im Weltcup der alpinen Snowboarderinnen. Im bulgarischen Bansko gewann die Gesamtweltcupsiegerin auch den zweiten Parallel-Riesenslalom und damit ihr drittes Rennen innerhalb von sechs Tagen. "Es ist unglaublich, ich bin so happy, was für eine Woche", sagte die 28-Jährige mit einem beinahe ungläubigen Lächeln nach dem Hattrick.

Wie beim Parallel-Slalom am vergangenen Dienstag in Bad Gastein und im ersten der zwei Rennen in Bansko setzte sich Hofmeister im Finale gegen Riesenslalom-Weltmeisterin Miki Tsubaki aus Japan durch. Die deutsche Snowboard-Königin, im vergangenen Winter Gewinnerin aller drei Kristallkugeln, hatte bis zum Beginn der vergangenen Woche einen fünften Platz beim Weltcup im chinesischen Mylin als bestes Ergebnis in diesem Winter vorzuweisen.

Hofmeisters Teamkolleginnen Cheyenne Loch und Melanie Hofreiter belegten am Sonntag die Plätze zehn und 15. Bei den Männern schaffte es Elias Huber eine Runde weiter als am Tag zuvor, er scheiterte im Achtelfinale am starken Bulgaren Radoslwa Jankow. Sieger am Samstag war der Österreicher Andreas Promegger, am Sonntag gewann der Schweizer Dario Caviezel.