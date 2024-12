Snowboard: Hofmeister verpasst Podest erneut

Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister muss weiter auf ihren ersten Podestplatz im laufenden Snowboard-Winter warten. Die 28-Jährige aus Bischofswiesen, die in der vergangenen Saison alle drei Kristallkugeln gewonnen hatte, scheiterte auch beim Parallel-Riesenslalom in Carezza/Italien vorzeitig. Im Viertelfinale war diesmal gegen Lokalmatadorin Jasmin Coratti, die spätere Siegerin, Schluss - Hofmeister wurde Sechste.

Schon beim Auftakt in Mylin und anschließend in Yanqing/China war Hofmeister jeweils am Podest vorbeigefahren - diesmal aber zeigte sich die 28-Jährige deutlich zufriedener mit der Leistung. "Ich habe gegen die heutige Siegerin verloren. Jasmin Coratti fährt hier so souverän. Das muss man neidlos anerkennen", sagte Hofmeister und fügte an: "Für mich lief es - auch wenn es das Ergebnis nicht verrät - viel besser als in China. Das Gefühl kommt zurück."

Cheyenne Loch, die zweite Deutsche, die es in Südtirol durch die Qualifikation geschafft hatte, musste sich bereits im Achtelfinale geschlagen geben. Die deutschen Männer erlebten ebenfalls einen Rückschlag. Sowohl Elias Huber als auch Stefan Baumeister, die vergangene Woche noch mit den Plätzen sechs und sieben überzeugt hatten, scheiterten in der Qualifikation. Der Sieg ging an Radoslaw Jankow aus Bulgarien.