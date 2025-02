Snowboard: Morgan verpasst Weltcupsieg in Calgary knapp

Snowboard-Freestylerin Annika Morgan hat ihren ersten Weltcupsieg im Slopestyle knapp verpasst. In Calgary/Kanada brillierte die 23-Jährige vom SC Miesbach mit einem fulminanten ersten Lauf (76,30 Punkte) und ging klar in Führung, doch die Japanerin Mari Fukuda schob sich als Schlussläuferin im zweiten Lauf (77,58 Punkte) noch knapp vor Morgan, die somit Zweite wurde.

Für die einzige deutsche Starterin ist der Wettkampf trotzdem ein großer Erfolg. Es war ihr erst fünftes Podium überhaupt, dazu das erste in diesem Winter. Morgans bestes Ergebnis war bis dahin ein ebenfalls zweiter Platz beim Slopestyle-Weltcup im schweizerischen Laax im Januar 2024. Das Podium in Calgary komplettierte am Samstag Mia Brookes aus Großbritannien.

Nachdem Morgan nach ihrem ersten Lauf 5,50 Punkte Vorsprung auf Platz zwei hatte, schien der erste Weltcupsieg zum Greifen nah. Ihr verkorkster zweiter Lauf für lediglich 38,40 Punkte hatte bis zur letzten Starterin keine Auswirkungen, da im Slopestyle nur das bessere von beiden Ergebnissen zählt - doch dann kam die erst 18 Jahre alte Fukuda und holte sich noch den Sieg.