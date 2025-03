Snowboard-WM: Morgan muss nach Trainingssturz passen

Ein Trainingssturz hat Snowboarderin Annika Morgan bei den Weltmeisterschaften im Engadin die Teilnahme am Big-Air-Finale gekostet. Die 23-Jährige vom SC Miesbach sei frustriert und unverletzt, aber "nicht ready für den Start" gewesen, teilte Snowboard Germany in einem Statement mit.

Morgan hatte am Mittwoch in der Qualifikation als Achte das Ticket für das Finale am Freitagabend gelöst. Bei den Männern waren die deutschen Teilnehmer Moritz Breu und Noah Vicktor gescheitert. Von den sechs Medaillen gingen in St. Moritz fünf nach Japan. Kokomo Murase setzte sich vor ihren Teamkolleginnen Reira Iwabuchi und Mari Fujada durch. Ryoma Kimata gewann vor Taiga Hasewgawa, Bronze holte der US-Amerikaner Oliver Martin.