Snowboardcross: Berg beendet Karriere

Der zweimalige Snowboardcross-Weltcupsieger Paul Berg beendet nach 13 Jahren seine Profikarriere. Er wolle sich ganz auf seine Familie konzentrieren und sein Studium beenden, gab der zweifache Vater am Montag bekannt.

"Ich hab gemerkt, dass das Feuer, das man braucht, nicht mehr so da ist. Selbst die Olympischen Spiele nächstes Jahr waren für mich irgendwie nicht mehr spannend. Als ich das gemerkt habe, habe ich entschieden, dass es die richtige Zeit ist, sich jetzt zurückzuziehen", sagte Berg.

2014 in La Molina hatte er seinen ersten Weltcupsieg gefeiert, 2017 gewann er in Val Thorens zusammen mit Kostantin Schad im Team. Zudem holte Berg bei der Weltmeisterschaft 2019 in Park City die Bronzemedaille in der Mannschaftswertung.

Der 33-Jährige aus Bergisch-Gladbach nahm an drei Olympischen Winterspielen teil, sein bestes Ergebnis war Platz 13. bei den Winterspielen 2014 in Sotschi. In Zukunft kann sich Berg eine Rolle als Trainer vorstellen.

"Paul war über viele Jahre ein wichtiger Teil des Snowboardcross-Teams, sowohl sportlich als auch für die Entwicklung der Disziplin", sagte Andreas Scheid, Sportdirektor von Snowboard Germany: "Seine Erfahrung und sein Einsatz waren wertvoll – umso mehr bedauern wir seinen Abschied. Natürlich respektieren wir seine Entscheidung, sich auf Beruf und Familie zu konzentrieren, und hoffen, ihn in anderer Rolle irgendwann wiederzusehen."