Snowboarder Vicktor mit erstem Weltcup-Podium

Der deutsche Snowboarder Noah Vicktor hat das erste Weltcup-Podium seiner Karriere eingefahren. Im schweizerischen Laax gelang dem 23 Jahre alten Polizisten im Hindernisparcours der dritte Platz - und damit im 19. Anlauf im Slopestyle der erste Podestplatz. Vicktor erreichte 83,72 Punkte und wurde nur vom Kanadier Cameron Spalding (86,63) und dem US-amerikanischen Olympiasieger Redmond Gerard (86,22) überboten.

"Ich dachte schon, das Podium klappt nie. Das war ein absoluter Traum, der heute in Erfüllung geht", sagte Vicktor: "Ich realisiere das noch nicht ganz, dass das ausgerechnet bei den Laax Open passiert". Die bislang letzte deutsche Podestplatzierung in der Disziplin war Annika Morgan vor einem Jahr mit einem zweiten Platz, ebenfalls in Laax, geglückt. Siegreich war bisher nur Leon Vockensperger im März 2022.