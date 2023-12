Snowboarderin Hofmeister gewinnt auch zweites Saisonrennen

Anzeige

Snowboarderin Ramona Hofmeister ist in der Frühphase der neuen Weltcupsaison eine Klasse für sich. Zwei Tage nach ihrem Auftaktsieg in Carezza/Italien war die 27-Jährige aus Bischofswiesen auch im kommenden Olympiaort Cortina d'Ampezzo nicht zu schlagen. "Das waren perfekte Bedingungen hier", sagte Hofmeister nach der Siegerehrung mit einem strahlenden Lächeln.

Im Finale setzte sich die dreimalige Gesamtweltcup-Gewinnerin gegen die Italienerin Lucia Dalmasso mit einem Vorsprung von 16 Hundertstelsekunden durch und feierte damit ihren insgesamt 17. Weltcupsieg. Im Viertelfinale war sie für Weltmeisterin Miki Tsubaki erneut eine Nummer zu groß. Schon in Carezza hatte sie die Japanerin im Halbfinale bezwungen. Rang drei ging an die Österreicherin Sabine Schöffmann.

Wie im ersten Saisonrennen kamen Cheyenne Loch (Schliersee/12.) und Melanie Hochreiter (Bischofswiesen/11.) nicht über das Achtelfinale hinaus. Loch erreichte im Duell mit der Slowenin Gloria Kotnik nicht das Ziel, Hochreiter unterlag der Schweizerin Julie Zogg mit 0,26 Sekunden Rückstand.

Bei den Männern überstand keiner aus einem deutschen Quintett die Qualifikation. Stefan Baumeister (Aising Pang), der in der Vorbereitung mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte, wurde disqualifiziert. Der Tagessieg ging in einem österreichischen Duell an Olympiasieger Benjamin Karl vor Ex-Weltmeister Andreas Prommegger. Dritter wurde der Italiener Roland Fischnaller.