Special Olympics: SOD-Präsidentin Krajewski bestätigt

Präsidentin Christiane Krajewski ist auf der Mitgliederversammlung von Special Olympics Deutschland (SOD) einstimmig in ihrem Amt bestätigt worden. Dies teilte der Verband am Montag mit. Zudem wurde beim Treffen der 16 Landesverbände mit mehr als 130 Delegierten in Berlin unter anderen Ex-Skirennläufer Felix Neureuther, der bisher kooptiertes Mitglied war, ins Präsidium gewählt. Zum ersten Mal gehören dem Gremium künftig auch eine Athletensprecherin und ein Athletensprecher an.