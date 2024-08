Speed-Klettern: Watson mit Weltrekord

Anzeige

Einen Tag nach Goldfavoritin Aleksandra Miroslaw aus Polen hat beim Vorkampf der Speed-Kletterer auch Topfavorit Sam Watson aus den USA bei den olympischen Spielen in Paris den Weltrekord verbessert. Watson senkte seine eigene Bestzeit in seinem Ausscheidungsduell um den Einzug ins Achtelfinale mit Teamkollege Zach Hammer auf 4,75 Sekunden. Zuvor hatte Weltmeister Veddriq Leinardo aus Indonesien in der Qualifikation Watsons bisherige Rekordmarke von 4,79 Sekunden egalisiert.

Das Speed-Klettern wird an einer 15 Meter hohen genormten Wand ausgetragen. Am Tag zuvor hatte dort Miroslaw ihren eigenen Weltrekord von bislang 6,24 Sekunden gleich zweimal verbessert. Zunächst sprintete sie in der Qualifikation in 6,21 Sekunden nach oben. Im folgenden Ausscheidungsduell senkte sie die Marke auf 6,06 Sekunden.

Die Finalrunden werden im K.o.-Modus am Mittwoch (Frauen) und Donnerstag (Männer) ausgetragen. Gemäß den Zeiten aus der Qualifikation wird beginnend mit dem Achtelfinale in direkten Duellen gegeneinander geklettert. Deutsche Kletterer hatten sich nicht für Olympia qualifiziert.