Speerwurf: Vetter sagt für Deutsche Meisterschaften ab

Der frühere Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter hat seine Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften abgesagt. "Mir fehlt nach der OP noch die Routine", sagte der 32-Jährige bei Sport1 vor den Wettkämpfen am kommenden Wochenende in Dresden. Er war im Vorjahr am Ellenbogen operiert worden, bereits zuvor hatte ihn eine Schulterverletzung geplagt. Laut Angaben des Senders fehlt der Vetter damit auch bei der WM in Tokio (13. bis 21. September).

"Die physischen Fähigkeiten sind wie jedes Jahr sehr gut. Ich brauche momentan noch die Zeit, meine Power auf den Speer zu bekommen", sagte Vetter, der zuletzt Anfang Juni bei einem Meeting in seiner Heimat Offenburg den Wettkampf nach zwei ungültigen Versuchen vorzeitig beendet hatte. "Ich werde weiter trainieren und in diesem Jahr noch Wettkämpfe bestreiten, wenn ich bereit dafür bin", so Vetter weiter.

Der Weltmeister von 2017, der Olympia-Gold in Tokio als Topfavorit vor vier Jahren auf dramatische Weise verpasst hatte, wird seitdem vom Verletzungspech verfolgt. Vetter verpasste die Weltmeisterschaften 2022 und 2023, die Europameisterschaften 2022 und 2024 sowie Olympia in Paris 2024. Vor seiner Leidenszeit hatte er die Speerwurf-Szene dominiert, sein deutscher Rekord aus dem Jahr 2020 steht bei unglaublichen 97,76 m.