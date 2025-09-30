Spendenaufruf für erkrankten Paralympics-Sieger Nikelis

Der zweimalige Paralympics-Sieger Holger Nikelis ist schwer erkrankt und kämpft ums Überleben. Der frühere Weltklasse-Rollstuhltischtennisspieler leidet am seltenen Wilkie-Syndrom, das den Dünndarm verschließt. Eine erste Operation brachte keine Besserung, eine Lungenentzündung verschärfte die Lage dramatisch. Dies teilte das Umfeld des Sportlers mit und rief gleichzeitig zu Spenden auf.

So wurde die Crowdfunding-Kampagne "Helft uns, um Holgers Leben zu kämpfen" auf GoodCrowd.org aufgelegt. Ursprünglich wurde die Spendenaktion nur im engen Bekanntenkreis gestartet, doch inzwischen wurde sie öffentlich gemacht. Auch der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat den Hilferuf veröffentlicht – mittlerweile sind über 18.000 Euro gespendet worden.

Nikelis triumphierte während seiner Karriere zwei Mal bei den Paralympics im Einzel (2004 und 2012) und wurde zwei Mal Weltmeister sowie sieben Mal Europameister. Der heute 47-Jährige ist zudem 2006 mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet worden. Nach seiner aktiven Laufbahn engagierte er sich mit großem Einsatz für Inklusion und die Förderung des Behindertensports.