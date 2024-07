Sporthaushalt 2025: DOSB appelliert an Bundesregierung

Appell an die Bundesregierung: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat sich gemeinsam mit zehn weiteren Akteuren des Spitzensportsystems in Deutschland vehement gegen Einsparungen im Bundes-Sporthaushalt für das Jahr 2025 ausgesprochen. "Mit großer Sorge" werde "die aktuelle Debatte der Bundesregierung über geplante Einsparungen" verfolgt, teilte der DOSB am Mittwoch mit: "Unsere Finanzierungssituation ist im Weltmaßstab jetzt schon grenzwertig."