Sportklettern: Dörffels Finalchance nur noch gering

Sportkletterin Lucia Dörffel hat bei den Olympischen Spielen kaum mehr Chancen auf den Einzug ins Finale des Kombinationswettkampfs Boulder & Lead. Nach dem Halbfinale an den Bouldern liegt die Chemnitzerin nur auf Rang 16 im Zwischenklassement. Nach der Vorentscheidung im Lead am Donnerstag kämpfen nur die besten acht der Gesamtwertung aus beiden Disziplinen am Samstag um die Medaillen.

Dörffel kam an den vier Bouldern nur auf 29,2 von maximal möglichen 100 Punkten. Ihr Rückstand auf einen Finalplatz beträgt bereits 34,8 Zähler. In Führung liegt mit herausragenden 99,6 Punkten die Olympiasiegerin und Topfavoritin Janja Garnbret aus Slowenien.

Etwas bessere Chancen auf den Einzug in ihr Finale am Freitag besitzen noch die deutschen Männer. Yannick Flohe (29,7) und Alexander Megos (24,7) belegten im Halbfinale des Boulderns die Ränge zwölf und 15, sie haben auf Rang acht und den Briten Hamish McArthur (34,2) weit weniger Rückstand als Dörffel. Ihr Halbfinale im Lead findet am Mittwoch statt.

Im Lead, dem Vorstieg mit dem Seil, ist ebenfalls eine Maximalpunktzahl von 100 möglich. Für das Erreichen der 40 Griffe an der 15 Meter hohen Wand werden jeweils in Zehner-Schritten ein Punkt bis vier Punkte vergeben.

Bei der Olympia-Premiere der Sportart vor drei Jahren in Tokio hatte es nur einen Kombinationswettbewerb gegeben, in dem die drei Disziplinen Speed, Boulder und Lead in eine Wertung einflossen. Megos hatte damals das Finale verpasst und Rang neun belegt.

Diesmal wurden Boulder und Lead zu einem Wettbewerb zusammengefasst. Die Speed-Kletterer, die eine 15 Meter hohe genormte Wand geradezu nach oben rennen, kämpfen im K.o.-Modus um eigene Medaillen.