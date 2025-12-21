- Anzeige -
- Anzeige -
Sport

Sportler des Jahres: Franziska Preuß, Leo Neugebauer und Basketballer ausgezeichnet

Article Image Media
© IMAGO/SID/Tilo Wiedensohler

Eine Biathletin, ein Zehnkämpfer und die Basketball-Europameister sind die großen Gewinner.

Biathletin Franziska Preuß und Zehnkämpfer Leo Neugebauer sind Deutschlands Sportlerin und Sportler des Jahres 2025. Die Gewinner der traditionsreichen Wahl wurden am Sonntagabend im Kurhaus von Baden-Baden verkündet.

Zur Mannschaft des Jahres wurde bei der 79. Ausgabe der Veranstaltung die Basketball-Nationalmannschaft der Männer gekürt.

- Anzeige -
- Anzeige -

Sportlerin des Jahres: Preuß knapp vor Varfolomeev

Preuß, die in diesem Jahr den Gesamtweltcup sowie WM-Gold in der Verfolgung gewonnen hatte, setzte sich mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 48 Punkten vor der Rhythmischen Sportgymnastin Darja Varfolomeev durch, die im vergangenen Jahr in Baden-Baden triumphiert und sich im August bei der WM fünf Goldmedaillen gesichert hatte.

Dritte wurde Schwimmerin Anna Elendt, die in Singapur sensationell den WM-Titel über 100 m Brust in deutscher Rekordzeit geholt hatte.

- Anzeige -
- Anzeige -

Sportler des Jahres: Neugebauer gewinnt deutlich

Ein klares Ergebnis brachte die Wahl unter den rund 3000 stimmberechtigten Mitgliedern des Verbandes Deutscher Sportjournalisten bei den Männern.

Mit knapp 1000 Punkten Vorsprung verwies Zehnkampf-Weltmeister Neugebauer Schwimmer Florian Wellbrock, Gewinner von vier Goldmedaillen bei der diesjährigen WM, auf Platz zwei. Dritter wurde Radrennfahrer Florian Lipowitz, der im Sommer bei der Tour de France im Gesamtklassement auf Rang drei gefahren war.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Mannschaft des Jahres: Basketball-Team klar vorn

Bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres führte kein Weg an den Basketballern vorbei. Zwei Jahre nach dem WM-Triumph von Manila hatte sich das Team im September zum Europameister gekürt und wurde nun in Baden-Baden wie schon 2023 ausgezeichnet.

Auf Platz zwei kam die Hockey-Nationalmannschaft der Männer nach ihrem EM-Titel beim Heimturnier in Mönchengladbach, vor der 4x100-m-Staffel der Frauen, die bei der WM in Tokio über Bronze hatte jubeln dürfen.

Die Top 5 der Wahl 2025

Sportler des Jahres:

1. Leo Neugebauer (Leichtathletik) 2343 Punkte

2. Florian Wellbrock (Schwimmen) 1377

3. Florian Lipowitz (Radsport) 1140

4. Lukas Märtens (Schwimmen) 786

5. Vinzenz Geiger (Nordische Kombination) 669

Sportlerin des Jahres:

1. Franziska Preuß (Biathlon) 1749 Punkte

2. Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik) 1701

3. Anna Elendt (Schwimmen) 880

4. Nathalie Armbruster (Nordische Kombination) 861

5. Julia Taubitz (Rodeln) 728

Mannschaft des Jahres:

1. Basketball-Nationalmannschaft Männer 2638 Punkte

2. Hockey-Nationalmannschaft Männer 1367

3. 4x100-m-Staffel Frauen 1051

4. Nordische Kombination Männer 800

5. Fußball-Nationalmannschaft Frauen 517

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Minnesota Vikings at New York Giants Dec 21, 2025; East Rutherford, New Jersey, USA; Minnesota Vikings quarterback J.J. McCarthy (9) drops back to pass against th...Update

NFL-Drama: Vikings-QB McCarthy erneut verletzt

  • Galerie
  • 21.12.2025
  • 22:47 Uhr

Darts-WM - Fans feiern Schindlers Krimi-Sieg: "Engste 3:0 der Geschichte"

  • Video
  • 01:53 Min
  • Ab 0

NFL: Defense? Fehlanzeige! Fans liefern wilde Reaktionen

  • Video
  • 02:11 Min
  • Ab 0

FC Bayern: Vincent Kompany berichtet über Horror-Woche

  • Video
  • 01:58 Min
  • Ab 0
CLEVELAND, OH - DECEMBER 07: Cleveland Browns running back Quinshon Judkins (10) runs the football during the fourth quarter of the National Football League game between the Tennessee Titans and Cl...Update

Saisonaus: Browns-Rookie Judkins schwer verletzt

  • Galerie
  • 21.12.2025
  • 22:27 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Tampa Bay Buccaneers at Carolina Panthers Dec 21, 2025; Charlotte, North Carolina, USA; Carolina Panthers quarterback Bryce Young (9) celebrates with wide receive...
News

NFL: Panthers gewinnen Division-Kracher - Bills zittern lange

  • 21.12.2025
  • 22:22 Uhr
Ayoub El Kaabi trifft sensationell
News

Traumtor inklusive: Marokko siegt zum Auftakt

  • 21.12.2025
  • 22:09 Uhr

FC Bayern: Bei Jonas Urbig wird Vincent Kompany sarkastisch

  • Video
  • 01:45 Min
  • Ab 0
Im Retro-Look: Moritz Seider
News

NHL: Seider schießt Detroit zum Sieg

  • 21.12.2025
  • 22:00 Uhr
Torchance für den ERC Ingolstadt
News

DEL: Spitzenreiter Ingolstadt rutscht beim Tabellenletzten aus

  • 21.12.2025
  • 21:44 Uhr