Bayerns Sportvorstand gibt Einblicke in die Transferplanungen des Vereins und nennt Prioritäten.

Der FC Bayern geht mit einem 4:0-Sieg beim 1. FC Heidenheim in die kurze Weihnachtspause.

Für Max Eberl aber könnten die nächsten Tage nicht ganz so entspannt werden wie die der meisten Spieler. Denn der Sportvorstand deutete an, dass die Bayern in der kommenden Transferperiode doch nicht so untätig sein werden wie bislang angenommen.

Dabei geht es aber weniger um potenzielle Zugänge als vielmehr um mögliche Abgänge.