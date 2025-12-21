Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern: Max Eberl hofft auf Weihnachts-Überraschung von Upamecano - und schließt Abgänge nicht aus
- Veröffentlicht: 22.12.2025
- 00:35 Uhr
Bayerns Sportvorstand gibt Einblicke in die Transferplanungen des Vereins und nennt Prioritäten.
Der FC Bayern geht mit einem 4:0-Sieg beim 1. FC Heidenheim in die kurze Weihnachtspause.
Für Max Eberl aber könnten die nächsten Tage nicht ganz so entspannt werden wie die der meisten Spieler. Denn der Sportvorstand deutete an, dass die Bayern in der kommenden Transferperiode doch nicht so untätig sein werden wie bislang angenommen.
Dabei geht es aber weniger um potenzielle Zugänge als vielmehr um mögliche Abgänge.
Das Wichtigste in Kürze
"Es kann ja immer noch einen Spieler geben, der vielleicht etwas unzufriedener ist und der jetzt, wenn die Verletzten zurückkommen, sagt: 'Ich möchte etwas anderes machen'", sagte Eberl in einer Medienrunde nach dem Spiel in Heidenheim.
Er nannte zwar keine Namen. Bei einem möglichen Abgang könnte es sich aber um Rechtsverteidiger Sacha Boey handeln. Der Franzose konnte sich unter Trainer Vincent Kompany bislang nicht durchsetzen und dürfte auch in absehbarer Zeit auf seiner Position nicht an Josip Stanisic und Konrad Laimer vorbeikommen.
Eberl hofft auf gute Nachrichten an Weihnachten
Eberl aber wird noch aus einem anderen Grund über die Weihnachtsfeiertage nicht komplett vom Tagesgeschäft abschalten können. "Es gibt Verlängerungen, die wir haben wollen und auch hinreichend bekannt sind“, sagte der Bayern-Boss und dürfte damit vor allem die Verhandlungen mit Dayot Upamecano und Serge Gnabry meinen.
"Ich weiß es nicht, aber manchmal wird man ja auch überrascht", hofft Eberl auf eine positive Nachricht zu Weihnachten.