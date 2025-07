Springreit-EM: Deutschland holt Bronze

Die deutsche Mannschaft hat bei den Europameisterschaften im Springreiten in A Coruña die Bronzemedaille gewonnen. Im dritten Springen zeigte das Team mit Olympiasieger Christian Kukuk, Richard Vogel, Sophie Hinners und Marcus Ehning erstmals Nerven, der erste EM-Titel seit 2011 blieb jedoch nur einen Abwurf entfernt. Mit insgesamt 8,19 Strafpunkten landete die Equipe von Bundestrainer Otto Becker hinter Belgien (5,61), das seinen zweiten Triumph nach 2019 feierte, und Mannschafts-Olympiasieger Großbritannien (7,96).

Bereits nach dem dritten von vier Startern war die Medaille der deutschen Mannschaft nicht mehr zu nehmen, nur die Farbe war noch unbekannt. Im Dreikampf um die Krone blieben Schlussreiter Vogel und Spitzenpferd United Touch dann zwar cool, dies gelang aber auch der Konkurrenz. Mit seiner dritten Nullrunde hielt der 28-Jährige in Spanien auch die große Chance auf seinen ersten Europameistertitel aufrecht, er steht als Führender weiterhin bei beeindruckenden 0,01 Fehlerpunkten.

Routinier Ehning leistete sich mit Coolio als Startreiter einen Abwurf im Parcours (28.), auch Olympiasieger Kukuk patzte erstmals im Parcours. Das hat auch Konsequenzen für die Einzelwertung, der 35-Jährige und seine Stute Just be Gentle fielen vom sechsten auf den 20. Platz zurück. EM-Debütantin Hinners blieb mit My Prins dagegen fehlerfrei und liegt nun auf Rang elf.

Am Sonntag steht für die Top 25 des Turniers der Showdown um die Einzelentscheidung auf dem Programm, das Finale verpasste aus der deutschen Mannschaft nur Ehning. In zwei Umläufen (14.00/16.30 Uhr) werden die Podiumsplätze ausgeritten.