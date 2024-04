Springreiten: Chromatic BF nach Kollaps gestorben

Anzeige

Die amerikanische Springreiterin Jill Humphrey trauert um ihr Pferd Chromatic BF. Der Wallach starb am Donnerstag beim Weltcup-Finale in Riad nach einem Kollaps. Das gab der Reitsport-Weltverbandes FEI am Freitag bekannt.

Nach einem fehlerfreien Durchgang beim Wettbewerb in Saudi-Arabien war das Pferd in die Stallungen zurückgekehrt und dort unerwartet zusammengebrochen. Chromatic BF wurde sofort von den Veterinären des US-Verbandes und der FEI versorgt, konnte aber nicht wiederbelebt werden. Wegen des Todesfalls wurden Proben entnommen, es soll eine vollständige Obduktion durchgeführt werden.