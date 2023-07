Springreiten: Kader für EM in Mailand nominiert

Anzeige

Der Springausschuss des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR) hat die Paare für die Europameisterschaften in Mailand (29. August bis 3. September) nominiert. Das Team von Bundestrainer Otto Becker bilden Marcus Ehning (Borken) mit Stargold, Andre Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria, Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge und Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Zineday.

Gerrit Nieberg (Sendenhorst) und Ben werden als fünftes Paar nach Italien reisen und dort in der Einzelwertung an den Start gehen. Darüber hinaus wurden Christian Kukuk (Riesenbeck) und Mumbai als erstes Reservepaar aufgestellt.

Die EM beginnt am 29. August mit der Verfassungsprüfung. Es folgt tags darauf das Zeitspringen. Der erste Umlauf der Mannschaftsentscheidung steht am 31. August an, die Mannschaftsmedaillen werden nach dem zweiten Umlauf (1. September) vergeben. Das Einzelfinale mit zwei Umläufen findet zum Abschluss statt (3. September).