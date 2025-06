Springreiten: Mario Stevens erneut deutscher Meister

Mario Stevens hat erneut den deutschen Meisterschaftstitel im Springreiten gewonnen. Mit Starissa setzte sich der 42-Jährige bei den deutschen Meisterschaften in Balve in der gemischten Wertung mit zwei Nullrunden gegen die Konkurrenz durch, für den Routinier ist es bereits der dritte Meisterschaftstitel insgesamt und der zweite Erfolg mit Starissa nach 2022.

Fehlerfrei blieb am Sonntagnachmittag auch Tom Schewe auf Lorenzo, der sich allerdings zwei Zeitfehler leistete. Die Bronzemedaille ging an René Dittmer mit Cody. Vorjahressieger Patrick Stühlmeyer und Olympiasieger Christian Kukuk waren in Balve nicht am Start.

Zuvor sicherte sich Stephie de Boer ihren ersten Meisterschaftstitel in der separat geführten Damenkonkurrenz am Samstag.