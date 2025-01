Sprint: DSV-Männer enttäuschen - Fillon Maillet gewinnt

Die deutschen Biathlon-Männer haben beim Heimweltcup in Oberhof im Sprint ein Debakel erlebt und das Podest klar verpasst. Justus Strelow war bei einem französischen Dreifachsieg auf dem ernüchternden 18. Platz noch bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV). Für die Verfolgung am Samstag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) über 12,5 km sind die Aussichten entsprechend schlecht.

Strelow lag bei diesmal guten Bedingungen mit einem Schießfehler im Rennen über 10 km am Rennsteig satte 1:12,9 Minuten hinter der Spitze. Insgesamt leistete sich das deutsche Team 17 (!) Schießfehler. Johannes Kühn (2), Philipp Nawrath (3), Danilo Riethmüller (3), der zuletzt Zweiter beim Massenstart von Grand Bornand geworden war, Simon Kaiser (4) und Philipp Horn (4) verpassten so die Top 25 deutlich.

Quentin Fillon Maillet triumphierte mit makelloser Schießleistung vor seinen Teamkollegen Fabien Claude (0/+14,9 Sekunden) und Emilien Jacquelin (1/+22,1). Für Fillon Maillet (32) war es der erste Einzel-Weltcupsieg seit fast drei Jahren, der insgesamt 15. seiner Karriere.

Am Freitag spielte das Wetter in Oberhof mit. Nach den ergiebigen Regenfällen von Donnerstag, die den Sprint der Frauen massiv beeinflusst hatten, hatte es in der Nacht geschneit. Um die Strecke am Rennsteig zu präparieren, legten die zahlreichen Helferinnen und Helfer bereits ab 03.00 Uhr eine Frühschicht ein.

Am Samstag stehen die Verfolgungen (12.30 Uhr und 14.45 Uhr) an, bevor am Sonntag das Wochenende in Oberhof mit der Single-Mixed- (12.20 Uhr) und Mixed-Staffel (14.30 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) abgeschlossen wird.