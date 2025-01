Sprint: Preuß enttäuscht - Tannheimer beste DSV-Athletin

Enttäuschung statt Heimsieg: Franziska Preuß hat im Sprint von Oberhof bei extremen Wetterbedingungen das Podest klar verpasst. Die Führende im Gesamtweltcup musste sich im Rennen über 7,5 km am Rennsteig mit einem ernüchternden 28. Platz begnügen. Bislang war Rang fünf ihr schlechtestes Saisonergebnis gewesen, schon sechs Mal war Preuß in diesem Winter aufs Podium gelaufen, holte dabei zwei Siege.

Beim Überraschungssieg von Paula Botet hatte die 30-Jährige bei zum Teil strömendem Regen und böigem Wind nach drei Schießfehlern 2:00,2 Minuten Rückstand. Immerhin deutete Julia Tannheimer vor 10.000 Fans erneut ihr Potenzial an. Die 19-Jährige landete mit einem Fehler (+56,4 Sekunden) auf einem guten Rang neun und war beste DSV-Athletin. Selina Grotian (1/+59,0), die zuletzt den Massenstart von Grand Bornand gewonnen hatte, belegte den 10. Platz. Die zuletzt angeschlagene Vanessa Voigt (2/+3:38,2) kam weit abgeschlagen ins Ziel.

Die Französin Botet triumphierte mit makelloser Schießleistung vor der Norwegerin Maren Kirkeeide (1/+31,1) und der Bulgarin Milena Todorova (1/35,0). Bestes Weltcup-Resultat von Botet war bislang ein 21. Platz gewesen.

Knapp drei Wochen nach einer Herzoperation war erstmals wieder auch Ingrid Landmark Tandrevold am Start. Die Norwegerin leistete sich bei ihrem Comeback zwei Schießfehler und kam immerhin auf Rang 15. Kurz vor Weihnachten war der 28-Jährigen nach Herzrhythmusstörungen bei einem minimalinvasiven Eingriff ein dünner Katheter gelegt worden.

Am Freitag (14.20 Uhr/ZDF und Eurosport) geht es mit dem Sprint der Männer über 10 km weiter. Am Samstag stehen die Verfolgungen (12.30 Uhr und 14.45 Uhr) an, bevor am Sonntag das Wochenende in Oberhof mit der Single-Mixed- (12.20 Uhr) und Mixed-Staffel (14.30 Uhr/alles ZDF und Eurosport) abgeschlossen wird. Im Anschluss geht es direkt weiter nach Ruhpolding, wo ab dem 15. Januar bereits Teil zwei der deutschen Wochen wartet.