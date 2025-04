Sprint-Teenie Gout erneut schneller als Bolt

Sprint-Teenie Gout Gout hat über die 200 m die nächste Fabelzeit hingelegt und ist in seinem Alter damit erneut schneller unterwegs als es Leichtathletik-Legende Usain Bolt war - allerdings mit ein bisschen zu viel Rückenwind. Der erst 17-Jährige rannte bei den australischen Meisterschaften in Perth in 19,84 Sekunden zum Titel - es war die zweitschnellste Zeit, die je von einem Athleten unter 20 Jahren unter allen Bedingungen gelaufen wurde. Gout übertrumpfte damit Bolts 19,93 Sekunden aus dem Jahr 2004 und Justin Gatlins 19,86 aus dem Jahr 2001. Den U20-Weltrekord hält Vizeweltmeister Erriyon Knighton (USA) mit 19,49 Sekunden.

"Es fühlt sich wirklich gut an, das ist es, was ich anstrebe", sagte Gout nachdem er die 20-Sekunden-Marke durchbrochen hatte, der Wind mit 2,2 m/s aber etwas zu kräftig angeschoben hatte. Zuvor war der Sohn südsudanesischer Einwanderer in 9,99 Sekunden zum 100-m-Titel gestürmt. Auch diese Zeit wurde mit einem Rückenwind erzielt, der leicht über dem zulässigen Limit lag, sodass sie nicht in die Rekordbücher eingehen wird.

Gout hatte im Dezember für Aufsehen gesorgt, als er die schnellste jemals gelaufene 200-m-Zeit eines 16-Jährigen erzielte (20,04 Sekunden) und damit den großen Bolt übertraf.

Der Jamaikaner war als 17-Jähriger 2003 die 200 m in 20,13 Sekunden gelaufen - allerdings mit zulässigem Rückenwind. Als U20-Athlet steigerte sich der achtmalige Olympiasieger auf 19,93 Sekunden, der Durchbruch gelang ihm dann mit Silber bei der WM 2007. Bolts Weltrekorde haben seit der WM 2009 in Berlin Bestand: 9,58 Sekunden über die 100 m und 19,19 Sekunden über die doppelte Distanz.