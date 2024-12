St. Moritz: Vonn mit gelungenem Comeback

Die einstige Speed-Königin Lindsey Vonn hat ein sehr gelungenes Comeback im alpinen Ski-Weltcup gefeiert. 2141 Tage nach ihrem bislang letzten Rennen belegte die 40 Jahre alte US-Amerikanerin beim Super-G in St. Moritz/Schweiz nach ihrem Lauf als 31. von 57 Starterinnen den guten 14. Rang, ihr Rückstand auf die führende Österreicherin Cornelia Hütter betrug 1,18 Sekunden.

Ihr bislang letztes Weltcup-Rennen hatte die 82-malige Weltcupsiegerin im Januar 2019 in Cortina d'Ampezzo/Italien bestritten. Ihre geplante Rückkehr in den gefährlichen Speed-Disziplinen war in den vergangenen Wochen von viel Kritik begleitet worden - auch, weil Vonn mittlerweile mit einem künstlichen Kniegelenk an den Start geht.

Am Sonntag (11.00 Uhr/ARD und Eurosport) steht in St. Moritz ein weiterer Super-G auf dem Programm. Auch bei diesem will Vonn an den Start gehen.