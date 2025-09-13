Stab: Lita Baehre im WM-Finale – Duplantis souverän

Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf) hat bei der Leichtathletik-WM in Tokio als einziger deutscher Stabhochspringer das Finale erreicht. Der Vize-Europameister von 2022 verbuchte am ersten Wettkampftag eine Saisonbestleistung von 5,75 m – das reichte, um als einer von insgesamt elf Springern das Ticket für den Kampf um Gold, Silber und Bronze am Montag (12.49 Uhr MESZ/ARD) zu lösen. Oleg Zernikel (Landau/5,55), WM-Fünfter von 2022, schied hingegen ebenso aus wie der Leverkusener Torben Blech (Leverkusen/5,40).

Nicht aufzuhalten auf seinem Weg zum nächsten Gold scheint Überflieger Armand Duplantis. Der Europameister, Weltmeister, Olympiasieger und Weltrekordler aus Schweden flog locker über die 5,75 m - danach wurde die eigentlich für die direkte Qualifikation geforderte Höhe von 5,80 m gar nicht mehr aufgelegt.