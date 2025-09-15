Stabhochsprung: Platz zehn für Lita Baehre

Für Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf) haben sich die Hoffnungen auf eine Top-Platzierung bei der WM in Tokio früh zerschlagen. Der Vize-Europameister von 2022 bestätigte im Finale seine Saisonbestleistung von 5,75 m und wurde damit Zehnter von zwölf Startern.

Der Rheinländer, der am Montagabend bei all seinen drei Versuchen über 5,85 durchlief, hatte sich als einziger von drei deutschen Startern für die Entscheidung im japanischen Nationalstadion qualifiziert. Oleg Zernikel (Landau/5,55), WM-Fünfter von 2022, war wie der Leverkusener Torben Blech (Leverkusen/5,40) in der Qualifikation ausgeschieden.