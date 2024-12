Start nach Maß: Langenhan triumphiert in Lillehammer

Rodel-Weltmeister Max Langenhan ist mit einem Erfolg in seine erste Saison als Gesamtweltcupsieger gestartet. Der 25-Jährige aus Friedrichroda gewann beim Weltcupauftakt im norwegischen Lillehammer mit 0,027 Sekunden Vorsprung vor dem Österreicher Wolfgang Kindl. Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch sicherte sich Platz drei.

"Ich bin glücklich, am Ende die zwei Hundertstel ins Ziel gerettet zu haben", sagte Langenhan: "Aber das Beste ist das Mannschaftsergebnis. Felix auf drei, ich auf eins, besser kann eine Saison in Lillehammer, wo wir uns sonst immer schwergetan haben, nicht losgehen." Schon am Samstag hatten Julia Taubitz und das Doppel Toni Eggert/Florian Müller gewonnen und dem neuen Bundestrainer Patric Leitner damit einen herausragenden Einstand beschert.

Während Langenhan auf der Olympiabahn von 1994 mit einer Bestzeit im ersten Lauf den Grundstein für den Auftaktsieg legte, verlor Loch zu viel Boden. Von Platz sieben kämpfte sich der 35-Jährige aus Berchtesgaden mit der Bestzeit im zweiten Lauf vor und verdrängte U23-Weltmeister Timon Grancagnolo (Chemnitz) noch vom Podest auf Platz vier. David Nössler (Schmalkalden) wurde Elfter.